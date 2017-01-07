«Интер» хочет заполучить Луиса Густаво, отправив Кондогбиа в аренду

В течение зимнего трансферного окна «Интер» попытается избавиться от полузащитника Жоффри Кондогбиа, пришедшего в стан «нерадзурри» из «Монако» летом 2015 года за € 31 млн. Миланский клуб готов отдать Кондогбиа в аренду с правом выкупа за сумму около € 17 млн.

После этого «Интер» предпримет попытку приобрести хавбека «Вольфсбурга» Луиса Густаво. «Волки» рассмотрят уход игрока в аренду с правом выкупа. Контракт Луиса Густаво с немецким клубом истекает летом 2018 года.

Напомним, что на 29-летнего хавбека «Вольфсбурга» претендует и «Ювентус».