«Интер» хочет заполучить Луиса Густаво, отправив Кондогбиа в аренду
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Интер, Вольфсбург, Густаво Луис, Кондогбиа Жоффри
Сегодня, 03:51 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Павел Молочный
В течение зимнего трансферного окна «Интер» попытается избавиться от полузащитника Жоффри Кондогбиа, пришедшего в стан «нерадзурри» из «Монако» летом 2015 года за € 31 млн. Миланский клуб готов отдать Кондогбиа в аренду с правом выкупа за сумму около € 17 млн.
После этого «Интер» предпримет попытку приобрести хавбека «Вольфсбурга» Луиса Густаво. «Волки» рассмотрят уход игрока в аренду с правом выкупа. Контракт Луиса Густаво с немецким клубом истекает летом 2018 года.
Напомним, что на 29-летнего хавбека «Вольфсбурга» претендует и «Ювентус».
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