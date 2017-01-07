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Йоветич: «Надеюсь, мой переход в „Севилью“ состоится»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: игроки, Интер, Севилья, Йоветич Стеван
Сегодня, 04:08 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич подтвердил, что в ближайшее время должен стать игроком «Севильи». 27-летний форвард был остановлен группой болельщиков в аэропорту Милана, фанаты попросили футболиста прокомментировать слухи о переходе в «Севилью».

«Переход в „Севилью“? Надеюсь, он состоится», – ответил болельщикам Йоветич.

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