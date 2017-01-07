Йоветич: «Надеюсь, мой переход в „Севилью“ состоится»

Нападающий «Интера» Стеван Йоветич подтвердил, что в ближайшее время должен стать игроком «Севильи». 27-летний форвард был остановлен группой болельщиков в аэропорту Милана, фанаты попросили футболиста прокомментировать слухи о переходе в «Севилью».

«Переход в „Севилью“? Надеюсь, он состоится», – ответил болельщикам Йоветич.