Йоветич: «Надеюсь, мой переход в „Севилью“ состоится»
Сегодня, 04:08 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Интера» Стеван Йоветич подтвердил, что в ближайшее время должен стать игроком «Севильи». 27-летний форвард был остановлен группой болельщиков в аэропорту Милана, фанаты попросили футболиста прокомментировать слухи о переходе в «Севилью».
«Переход в „Севилью“? Надеюсь, он состоится», – ответил болельщикам Йоветич.
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