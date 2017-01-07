Выживший в катастрофе защитник «Шапекоэнсе» поприветствовал новичков клуба

Защитник «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший после авиакатастрофы 28 ноября 2016 года, посетил раздевалку команды, чтобы поприветствовать новых футболистов бразильского клуба, которые будут выступать за «Шапекоэнсе» в предстоящем сезоне.

Напомним, первый матч после трагедии «Шапекоэнсе» проведет 21 января с чемпионом Бразилии «Палмейрасом». Игра будет носить товарищеский характер.