Выживший в катастрофе защитник «Шапекоэнсе» поприветствовал новичков клуба
Сегодня, 04:45 | Источник: Твиттер ФК "Шапекоэнсе" | Редакция: Павел Молочный
Защитник «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший после авиакатастрофы 28 ноября 2016 года, посетил раздевалку команды, чтобы поприветствовать новых футболистов бразильского клуба, которые будут выступать за «Шапекоэнсе» в предстоящем сезоне.
Напомним, первый матч после трагедии «Шапекоэнсе» проведет 21 января с чемпионом Бразилии «Палмейрасом». Игра будет носить товарищеский характер.
Uma foto vale mais que mil palavras...
Neto com os atletas da base que subiram para o profissional.#VamosChape pic.twitter.com/hMU71nIgEg
— Chapecoense (@ChapecoenseReal) 6 января 2017 г.
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