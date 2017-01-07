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Выживший в катастрофе защитник «Шапекоэнсе» поприветствовал новичков клуба

Соккер.Ру // Заграница: игроки, Шапекоэнсе, Нето Элио
Сегодня, 04:45 | Источник: Твиттер ФК "Шапекоэнсе" | Редакция: Павел Молочный

Защитник «Шапекоэнсе» Элио Нето, выживший после авиакатастрофы 28 ноября 2016 года, посетил раздевалку команды, чтобы поприветствовать новых футболистов бразильского клуба, которые будут выступать за «Шапекоэнсе» в предстоящем сезоне.

Напомним, первый матч после трагедии «Шапекоэнсе» проведет 21 января с чемпионом Бразилии «Палмейрасом». Игра будет носить товарищеский характер.

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