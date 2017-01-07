Ибрагимович: «Я бы не смог показывать такую игру без помощи товарищей по команде»
Сегодня, 05:11 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Павел Молочный
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, которого болельщики МЮ признали лучшим игроком команды в декабре, отметил вклад своих одноклубников:
«Я доволен тем, как голосуют наши фанаты. Часть футбола принадлежит болельщикам – одна из причин, по которой я показываю такой футбол. Но, как я всегда говорю, без моих товарищей по команде демонстрировать такую игру невозможно. Поэтому для меня, это командный трофей».
Также Ибрагимович поблагодарил наставника команды Жозе Моуриньо за то, в какой физической форме находится шведский форвард.
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