Ибрагимович: «Я бы не смог показывать такую игру без помощи товарищей по команде»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, которого болельщики МЮ признали лучшим игроком команды в декабре, отметил вклад своих одноклубников:

«Я доволен тем, как голосуют наши фанаты. Часть футбола принадлежит болельщикам – одна из причин, по которой я показываю такой футбол. Но, как я всегда говорю, без моих товарищей по команде демонстрировать такую игру невозможно. Поэтому для меня, это командный трофей».

Также Ибрагимович поблагодарил наставника команды Жозе Моуриньо за то, в какой физической форме находится шведский форвард.