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Селезнёв: «Мне три месяца стыдно было выходить на улицу»

Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Шахтер Дн, Карабюкспор, Селезнев Евгений
Сегодня, 05:33 | Источник: Sport.ua | Редакция: Павел Молочный

Экс-нападающий донецкого «Шахтёра» Евгений Селезнёв, подписавший контракт с турецким «Карабюкспором», признался, что хочет иметь постоянную игровую практику и рассчитывает вернуться в сборную Украины:

«Хочу сказать огромное спасибо президенту „Шахтёра“ Ринату Леонидовичу Ахметову за понимание. Руководство „Шахтёра“ очень хорошо поступило по отношению ко мне. Так получилось, что мы не нашли общего языка с Пауло Фонсекой. Но никогда не позволю себе быть помехой для „Шахтёра“. Поэтому принял решение сказать спасибо и уйти. А клуб пошел мне на встречу. Это был идеальный развод. Я никогда не забуду, из какого я региона родом и сколько „Шахтёр“ сделал для меня, моей семьи и карьеры. И уверен, что „Шахтёр“ не забудет моей работы на благо клуба.

Но сидеть в резерве я не хочу и не умею. Когда я не играю, это — не я. Мне три месяца стыдно было выходить на улицу и смотреть людям в глаза. Хочу иметь постоянную игровую практику, играть и забивать голы. И хочу вернуться в сборную Украины. Я уверен, что у меня это получится».

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