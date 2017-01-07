Моуриньо: «МЮ не был в аду в начале сезона, и сейчас мы пока не в раю»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что его команда спокойно относится к длительной беспроигрышной серии. После тяжелого старта сезона МЮ не проигрывает в 13 матчах подряд, одержав победу в последних 7 встречах.

«Когда победная серия длится два, три месяца с самого начала сезона, это похоже на рай. Каждый относится к тебе хорошо, все обнимают и целуют друг дружку. Но когда приходят плохие результаты, иногда даже начинает казаться, что это никогда не закончится. Но мы спокойны. Мы не были в аду тогда, и сейчас еще не в раю», – заявил Моуриньо.

Недавно наставник «манкунианцев» назвал МЮ чемпионом по плохим судейским решениям.