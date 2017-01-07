Моуриньо: «МЮ не был в аду в начале сезона, и сейчас мы пока не в раю»
Сегодня, 05:48 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо отметил, что его команда спокойно относится к длительной беспроигрышной серии. После тяжелого старта сезона МЮ не проигрывает в 13 матчах подряд, одержав победу в последних 7 встречах.
«Когда победная серия длится два, три месяца с самого начала сезона, это похоже на рай. Каждый относится к тебе хорошо, все обнимают и целуют друг дружку. Но когда приходят плохие результаты, иногда даже начинает казаться, что это никогда не закончится. Но мы спокойны. Мы не были в аду тогда, и сейчас еще не в раю», – заявил Моуриньо.
Недавно наставник «манкунианцев» назвал МЮ чемпионом по плохим судейским решениям.
Другие материалы по теме:
Вчера
Александр Чистяков
Луис Энрике проиграл своему потенциальному преемнику, и «Соккер.ру» изучает список кандидатов на тренерский мостик «Барселоны», ведь будущим летом рокировка возможна.
05 января 2017
16:40 Официально Васильевич - новый главный тренер «Осасуны» 18
16:26 Официально Фото Марко Силва возглавил «Халл» 2
Или войдите через