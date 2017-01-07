Погба: «Я очень восхищаюсь Зиданом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба признался, что любил следить за игрой бывшего форварда сборной Франции Зинедина Зидана, который сейчас возглавляет мадридский «Реал»:

«Я очень восхищаюсь Зиданом. Когда я был моложе, я смотрел видеозаписи с его игрой. Мне нравятся игроки с большой буквы, но существуют футболисты, у которых есть что-то особенное. На поле выходят 11 игроков, в команде их 22, но на поле вы следите за одним или двумя. Вы всегда смотрите за тем, как он играет и показывает что-то особенное. Такими игроками были Зидан, а также Роналдиньо. Я всегда следил за Зиданом. Мяч был в одном месте, но я всегда искал на поле Зидана».

Также Погба отметил, что его одноклубник Златан Ибрагимович способен получить приз ФИФА, вручаемый лучшему игроку года.