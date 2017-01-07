Селезнёв: «Ибрагимович – мой кумир, человек со стальными яйцами»

Украинский форвард «Карабюкспора» Евгений Селезнёв сообщил, что учит английский язык, а также признался, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович является его кумиром:

«Английский — мой второй язык. В моей родной Макеевке английский язык второй по популярности. Поверьте, что проблем с коммуникацией у меня не будет. С командой работает переводчик, который помогает в любой ситуации. И к тому же понемногу перехожу на английский.

Фото с автобиографией Ибрагимовича? Учу английский. А Златан — мой кумир. Человек со стальными яйцами».

Селезнёв также заявил, что рассчитывает вернуться в сборную Украины.