Мело заключил трёхлетний контракт с «Палмейрасом»
Сегодня, 08:27 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
Полузащитник «Интера» Фелипе Мело подписал контракт с «Палмейрасом». 33-летний бразилец заключил соглашение на три года. Он перешел в «Палмейрас» свободным агентом, разорвав контракт с «Интером». В Бразилии Мело будет получать 100 тысяч евро в месяц без учета бонусов.
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