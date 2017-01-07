Мело заключил трёхлетний контракт с «Палмейрасом»

Полузащитник «Интера» Фелипе Мело подписал контракт с «Палмейрасом». 33-летний бразилец заключил соглашение на три года. Он перешел в «Палмейрас» свободным агентом, разорвав контракт с «Интером». В Бразилии Мело будет получать 100 тысяч евро в месяц без учета бонусов.