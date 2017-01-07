«Спортинг» отказался продавать Карвалью за 30 млн евро
Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Спортинг, Вест Бромвич, Карвалью Виллиам
Сегодня, 08:33 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов
«Спортинг» продолжает отклонять предложения по полузащитнику Виллиаму Карвалью. Последним клубом, который на него претендовал, был «Вест Бромвич». Лиссабонцы отказались от 30 млн евро, которые предлагали «дрозды» за игрока. Это уже вторая попытка данного клуба заполучить Карвалью, который интересен и другим командам.
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