Рейтинг@Mail.ru

Халилович хочет покинуть «Гамбург»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Гамбург, Халилович Ален
Сегодня, 08:51 | Источник: Bild.de | Редакция: Сергей Иванов

Спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт отметил, что команду хочет покинуть полузащитник Ален Халилович, который пришел прошлым летом из «Барселоны» за 5 млн евро.

«Ален хочет чаще играть, получать больше практики, поэтому обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили. Думаю, что мы можем отдать его в аренду».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
08:33 Слухи «Спортинг» отказался продавать Карвалью за 30 млн евро 1
06:26 Слухи «Милан» хочет арендовать Депая 1
06:10 Слухи «Бернли» интересуется защитником «Интера» Нагатомо 0
04:25 Слухи Брэдли претендует на пост наставника сборной Норвегии 0
03:51 Слухи «Интер» хочет заполучить Луиса Густаво, отправив Кондогбиа в аренду 3
02:26 Слухи «Ювентус» поспорит с «Валенсией» за хавбека «Астаны» Максимовича 3
01:42 Слухи В случае перехода в Китай зарплата Калинича увеличится в 10 раз 2
01:22 Слухи «Шанхай Шэньхуа» заинтересован в нападающем «Уотфорда» Игало 1
Вчера
23:01 Слухи «Ювентус» устроило предложение «Валенсии» по Дзадзе 1
21:03 Слухи МЮ готов предложить «Роме» 32.5 млн фунтов за Маноласа 3
все материалы по этой теме
Турниры