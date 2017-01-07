Халилович хочет покинуть «Гамбург»

Спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт отметил, что команду хочет покинуть полузащитник Ален Халилович, который пришел прошлым летом из «Барселоны» за 5 млн евро.

«Ален хочет чаще играть, получать больше практики, поэтому обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили. Думаю, что мы можем отдать его в аренду».