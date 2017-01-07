Халилович хочет покинуть «Гамбург»
Сегодня, 08:51 | Источник: Bild.de | Редакция: Сергей Иванов
Спортивный директор «Гамбурга» Йенс Тодт отметил, что команду хочет покинуть полузащитник Ален Халилович, который пришел прошлым летом из «Барселоны» за 5 млн евро.
«Ален хочет чаще играть, получать больше практики, поэтому обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили. Думаю, что мы можем отдать его в аренду».
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