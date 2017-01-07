Габбьядини может перейти в «Саутгемптон»

Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини может перебраться в Англию. Интерес к форварду проявляет «Саутгемптон», который готов составить конкуренцию другим клубам Премьер-Лиги. «Саутгемптон» может заплатить 20 млн евро за Габбьядини.