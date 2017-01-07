Габбьядини может перейти в «Саутгемптон»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Саутгемптон, Габбьядини Маноло
Сегодня, 09:39 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Наполи» Маноло Габбьядини может перебраться в Англию. Интерес к форварду проявляет «Саутгемптон», который готов составить конкуренцию другим клубам Премьер-Лиги. «Саутгемптон» может заплатить 20 млн евро за Габбьядини.
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