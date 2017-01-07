Казим-Ричардс перешёл в «Коринтианс»
Сегодня, 09:44 | Источник: ФК "Коринтианс" | Редакция: Сергей Иванов
30-летний нападающий Колин Казим-Ричардс в очередной раз сменил клуб. Турецкий форвард подписал контракт с «Коринтиансом». Последней командой Казима-Ричардса была «Коритиба», куда он перешел из «Селтика». «Коринтианс» стал 14-м клубом в карьере игрока.
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