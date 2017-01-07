Реми дебютирует в составе «Кристал Пэлас»

Нападающий «Кристал Пэлас» Лоик Реми, арендованный у «Челси», дебютирует в составе своей команды в ближайшем матче Кубка Англии с «Болтоном». Из-за травмы бедра и рецидива 30-летний француз пока не выходил на поле в нынешнем сезоне. Но он восстановился и сыграет неполный матч с «Болтоном».