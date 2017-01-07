Касерес близок к переходу в «Трабзонспор»
Сегодня, 10:39 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
Уругвайский защитник Мартин Касерес близок к переходу в «Трабзонспор». 29-летний игрок улаживает последние детали контракта с турецким клубом. Касерес в последнее время занимался поиском нового клуба после ухода из «Ювентуса» прошлым летом.
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