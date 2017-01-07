Уругвайский защитник Мартин Касерес близок к переходу в «Трабзонспор». 29-летний игрок улаживает последние детали контракта с турецким клубом. Касерес в последнее время занимался поиском нового клуба после ухода из «Ювентуса» прошлым летом.