«РБ Лейпциг» потерял Вернера из-за травмы на тренировке

«РБ Лейпциг» потерял на неопределенное время нападающего Тимо Вернера. 20-летний форвард повредил голеностоп на тренировке. Он был доставлен в больницу, где обследование показало, что связки не повреждены. Таким образом, к концу месяца автор 9 голов в нынешнем сезоне Бундеслиги должен быть в строю.