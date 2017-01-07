«РБ Лейпциг» потерял Вернера из-за травмы на тренировке
Сегодня, 10:44 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
«РБ Лейпциг» потерял на неопределенное время нападающего Тимо Вернера. 20-летний форвард повредил голеностоп на тренировке. Он был доставлен в больницу, где обследование показало, что связки не повреждены. Таким образом, к концу месяца автор 9 голов в нынешнем сезоне Бундеслиги должен быть в строю.
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