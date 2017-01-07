Венгер: «Мертезакер и Касорла продлят контракты»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что клуб готов продлить контракты с Пером Мертезакером и Санти Касорлой.

«С ними должны быть продлены контракты. Соответствующие опции есть в их соглашениях, и мы намерены ими воспользоваться. Хотим сохранить их из-за качеств этих игроков, а также из-за их психологического воздействия на команду. Нужен баланс между опытом и молодостью. Они оба важны с этой точки зрения».