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Венгер: «Мертезакер и Касорла продлят контракты»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Арсенал, Венгер Арсен , Касорла Санти, Мертезакер Пер
Сегодня, 10:50 | Источник: Goal.com | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер подтвердил, что клуб готов продлить контракты с Пером Мертезакером и Санти Касорлой.

«С ними должны быть продлены контракты. Соответствующие опции есть в их соглашениях, и мы намерены ими воспользоваться. Хотим сохранить их из-за качеств этих игроков, а также из-за их психологического воздействия на команду. Нужен баланс между опытом и молодостью. Они оба важны с этой точки зрения».

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