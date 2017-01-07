Моуриньо: «Швайнштайгер снова в обойме МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подтвердил, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер останется в команде.

«Мы снова рассчитываем на Бастиана. Да, он может начинать матчи в запасе, может – в основе. Но он в обойме. В течение многих месяцев он не входил в наши планы. Мы приняли это решение в начале сезона, когда он не был готов бороться за место в составе. Но с тех пор он значительно прибавил в работе и не травмировался. Его форма прекрасна, на тренировках он очень хорош».