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Моуриньо: «Швайнштайгер снова в обойме МЮ»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: игроки, Ман Юнайтед, Швайнштайгер Бастиан, Моуриньо Жозе
Сегодня, 11:01 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо подтвердил, что полузащитник Бастиан Швайнштайгер останется в команде.

«Мы снова рассчитываем на Бастиана. Да, он может начинать матчи в запасе, может – в основе. Но он в обойме. В течение многих месяцев он не входил в наши планы. Мы приняли это решение в начале сезона, когда он не был готов бороться за место в составе. Но с тех пор он значительно прибавил в работе и не травмировался. Его форма прекрасна, на тренировках он очень хорош».

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