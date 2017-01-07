«Ювентус» ищет замену Эвра

«Ювентус» начал поиск замены защитнику Патрису Эвра, которым интересуются «Валенсия» и английские клубы. В Турине изучают несколько кандидатов на его место. Одним из них стал игрок «Бенфики» Гримальдо. 21-летний испанец является воспитанником «Барселоны». Также «Ювентус» интересуется Адамом Масиной из «Болоньи».