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«Ювентус» ищет замену Эвра

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ювентус, Гримальдо Алехандро, Масина Адам
Сегодня, 11:32 | Источник: gazzetta.it | Редакция: Сергей Иванов

«Ювентус» начал поиск замены защитнику Патрису Эвра, которым интересуются «Валенсия» и английские клубы. В Турине изучают несколько кандидатов на его место. Одним из них стал игрок «Бенфики» Гримальдо. 21-летний испанец является воспитанником «Барселоны». Также «Ювентус» интересуется Адамом Масиной из «Болоньи».

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