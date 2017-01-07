Тайсон: «Отработаю контракт с „Шахтёром“ до конца»
Сегодня, 11:46 | Источник: Globoesporte | Редакция: Сергей Иванов
Нападающий «Шахтера» Тайсон отметил, что не планирует покидать украинский клуб, несмотря на слухи об интересе к нему со стороны «Зенита» и из Бразилии.
«Мой агент спрашивал, хочу ли я вернуться. Я ответил утвердительно. Но „Шахтер“ покинуть не так просто. У меня есть еще год контракта. И я намерен его выполнять, хотя предварительно летом могу подписать соглашение с другим клубом. Меня в „Шахтере“ ценят, и уйти было бы сейчас очень сложно».
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