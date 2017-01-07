Хьюз: «Требование отпускать игроков на Кубок Африки несправедливо»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз считает нечестным то, что клубы обязаны отпускать игроков на Кубок Африки посреди сезона.

«Это несправедливо. Одни клубы в результате получают преимущество над другими. Должны существовать какие-то другие правила. Некоторые африканские страны идут навстречу, другие – нет. Необходима единая позиция. Сейчас же с каждым приходится договариваться индивидуально, и все зависит от того, как пройдут личные переговоры».