Во «Фламенго» ждут расторжения контракта Ромуло со «Спартаком»
Сегодня, 12:46 | Источник: Globoesporte | Редакция: Сергей Иванов
Вице-президент «Фламенго» Флавио Годиньо подтвердил, что клуб ждет расторжения контракта между «Спартаком» и Ромуло, чтобы подписать полузащитника.
«Давайте мы оставим Ромуло и „Спартаку“ возможность разобраться самим. Конечно, чем раньше они разорвут контракт, тем лучше. Но мы не вмешиваемся в их переговоры».
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Надеюсь, наши на это не пойдут, уже пишут, что Спартак затормозил переход Ромуло во Фламенго. Ибо нефиг!
Желание у вице-президент «Фламенго» Флавио Годиньо понятное,
Как сам решил то Ромуло !?