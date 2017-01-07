Во «Фламенго» ждут расторжения контракта Ромуло со «Спартаком»

Вице-президент «Фламенго» Флавио Годиньо подтвердил, что клуб ждет расторжения контракта между «Спартаком» и Ромуло, чтобы подписать полузащитника.

«Давайте мы оставим Ромуло и „Спартаку“ возможность разобраться самим. Конечно, чем раньше они разорвут контракт, тем лучше. Но мы не вмешиваемся в их переговоры».