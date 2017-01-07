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Во «Фламенго» ждут расторжения контракта Ромуло со «Спартаком»

Соккер.Ру // Бразилия. Серия А 2016, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Фламенго, Ромуло
Сегодня, 12:46 | Источник: Globoesporte | Редакция: Сергей Иванов

Вице-президент «Фламенго» Флавио Годиньо подтвердил, что клуб ждет расторжения контракта между «Спартаком» и Ромуло, чтобы подписать полузащитника.

«Давайте мы оставим Ромуло и „Спартаку“ возможность разобраться самим. Конечно, чем раньше они разорвут контракт, тем лучше. Но мы не вмешиваемся в их переговоры».

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