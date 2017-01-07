Хенесс: «„Бавария“ имеет бесконечные ресурсы для усиления»

Вернувшийся на пост президента «Баварии» Ули Хенесс отметил, что клуб может усилиться в любой момент, если посчитает нужным.

«„Бавария“ имеет бесконечные ресурсы для усиления, если это необходимо. А когда мы чувствуем момент, то можем и сделать деньги, продав кого-либо. У нас большой потенциал, мы способны значительно улучшить результаты».