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Хенесс: «„Бавария“ имеет бесконечные ресурсы для усиления»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Бавария
Сегодня, 12:54 | Источник: Bild.de | Редакция: Сергей Иванов

Вернувшийся на пост президента «Баварии» Ули Хенесс отметил, что клуб может усилиться в любой момент, если посчитает нужным.

«„Бавария“ имеет бесконечные ресурсы для усиления, если это необходимо. А когда мы чувствуем момент, то можем и сделать деньги, продав кого-либо. У нас большой потенциал, мы способны значительно улучшить результаты».

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