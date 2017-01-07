Хенесс: «„Бавария“ имеет бесконечные ресурсы для усиления»
Сегодня, 12:54 | Источник: Bild.de | Редакция: Сергей Иванов
Вернувшийся на пост президента «Баварии» Ули Хенесс отметил, что клуб может усилиться в любой момент, если посчитает нужным.
«„Бавария“ имеет бесконечные ресурсы для усиления, если это необходимо. А когда мы чувствуем момент, то можем и сделать деньги, продав кого-либо. У нас большой потенциал, мы способны значительно улучшить результаты».
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