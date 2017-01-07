«Торино» и «Рома» нацелились на Лукаса Кастро

«Торино», уже ведущий активную работу на трансферном рынке, нацелился на полузащитника «Кьево» Лукаса Кастро. Конкуренцию туринцам может составить «Рома». 27-летний универсальный атакующий хавбек оценивается в 8 млн евро. В нынешнем сезоне Кастро провел 17 матчей, забив три мяча и сделав четыре голевых передачи.