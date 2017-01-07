«Торино» и «Рома» нацелились на Лукаса Кастро
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Торино, Рома, Кьево, Кастро Лукас
Сегодня, 12:59 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Сергей Иванов
«Торино», уже ведущий активную работу на трансферном рынке, нацелился на полузащитника «Кьево» Лукаса Кастро. Конкуренцию туринцам может составить «Рома». 27-летний универсальный атакующий хавбек оценивается в 8 млн евро. В нынешнем сезоне Кастро провел 17 матчей, забив три мяча и сделав четыре голевых передачи.
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