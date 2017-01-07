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Агент: «Тигиев интересен не только „Спартаку“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Спартак М, Анжи, Тигиев Георгий
Сегодня, 14:07 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Агент защитника «Анжи» Георгия Тигиева Геннадий Голубин подтвердил, что игроком интересуется «Спартак», рассчитывающий укрепить состав.

«На данный момент конкретных предложений нет. Он остается игроком „Анжи“ и полетит с командой на сбор. Вы сами видите, что Георгий привлекается в сборную и, конечно, интерес к нему проявляется. Из-за рубежа интереса нет, но в России он интересен не только „Спартаку“, но и другим клубам».

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