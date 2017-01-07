Агент: «Тигиев интересен не только „Спартаку“»

Агент защитника «Анжи» Георгия Тигиева Геннадий Голубин подтвердил, что игроком интересуется «Спартак», рассчитывающий укрепить состав.

«На данный момент конкретных предложений нет. Он остается игроком „Анжи“ и полетит с командой на сбор. Вы сами видите, что Георгий привлекается в сборную и, конечно, интерес к нему проявляется. Из-за рубежа интереса нет, но в России он интересен не только „Спартаку“, но и другим клубам».