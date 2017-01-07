«Реал» - «Гранада»: стартовые составы
Сегодня, 14:35 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов
Стали известны стартовые составы «Реала» и «Гранады» на матч 17-го тура чемпионата Испании.
«Реал»: Навас, Марсело, Начо, Карвахаль, Варан, Модрич, Кроос, Каземиро, Иско, Роналду, Бензема.
Запас: Касилья, Родригес, Коэнтрау, Мариано, Асенсио, Мората, Данило.
«Гранада»: Очоа, Ломбан, Табану, Тито, Силва, Везу, Агбо, Сампер, Бога, Перейра, Кравец.
Запас: Ойер, Сильва, Маркес, Понсе, Тораль, Атцили, Буэно.
«Реал» ранее обыграл «Севилью» в матче Кубка Испании.
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