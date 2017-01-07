Рейтинг@Mail.ru

«Реал» - «Гранада»: стартовые составы

Матч: РеалРеал-:-ГранадаГранада
Начало матча: Сегодня, 15:00
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 14:35 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Сергей Иванов

Стали известны стартовые составы «Реала» и «Гранады» на матч 17-го тура чемпионата Испании.

«Реал»: Навас, Марсело, Начо, Карвахаль, Варан, Модрич, Кроос, Каземиро, Иско, Роналду, Бензема.
Запас: Касилья, Родригес, Коэнтрау, Мариано, Асенсио, Мората, Данило.

«Гранада»: Очоа, Ломбан, Табану, Тито, Силва, Везу, Агбо, Сампер, Бога, Перейра, Кравец.
Запас: Ойер, Сильва, Маркес, Понсе, Тораль, Атцили, Буэно.

«Реал» ранее обыграл «Севилью» в матче Кубка Испании.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:54
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 14:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
14:51 «Манчестер Юнайтед» - «Рединг»: стартовые составы 0
03:01 Фото Диаби второй раз в карьере получил «Гипсовый мяч» 7
00:44 Видео «Ман Сити» сокрушил «Вест Хэм» 65
Вчера
22:04 «Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: стартовые составы 4
VarujBabayan
Кубок африканских наций-2017. Мали
Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян в преддверии старта Кубка африканских наций-2017 обращает внимание на сборную Мали. Как высоко взлетят «орлы» на турнире?
Комментариев: 3
17:32 Видео ФИФА представила приз лучшему игроку мира 188
Александр Чистяков
За кого болеть на Кубке Африки?
Через неделю в Габоне стартует Кубок Африканских Наций, и «Соккер.ру» традиционно подсказывает читателям, кого можно поддержать на крупном турнире.
Комментариев: 9
12:31 «Реал» в шаге от рекорда «Барселоны» Луиса Энрике 29
11:28 Фото Насри грозит четыре года дисквалификации 81
08:24 Видео С «Метца» сняли очки за инцидент с петардой 3
все материалы по этой теме
Турниры