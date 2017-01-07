Алексис Санчес может быть продан за 70 млн евро

«Арсенал» готов провести переговоры по продаже нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец оценен в 70 млн евро. Такую сумму за Санчеса готов заплатить ПСЖ, который интересуется услугами форварда. «Арсенал» рассчитывал продлить контракт с игроком.