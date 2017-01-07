Рейтинг@Mail.ru

Алексис Санчес может быть продан за 70 млн евро

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, ПСЖ, Санчес Алексис
Сегодня, 14:54 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов

«Арсенал» готов провести переговоры по продаже нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец оценен в 70 млн евро. Такую сумму за Санчеса готов заплатить ПСЖ, который интересуется услугами форварда. «Арсенал» рассчитывал продлить контракт с игроком.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
13:56 Мбиа хочет вернуться из Китая в Европу 3
12:59 Слухи «Торино» и «Рома» нацелились на Лукаса Кастро 2
12:54 Хенесс: «„Бавария“ имеет бесконечные ресурсы для усиления» 5
11:32 Слухи «Ювентус» ищет замену Эвра 7
10:53 Слухи Мунтари может вернуться в Италию 0
09:39 Слухи Габбьядини может перейти в «Саутгемптон» 0
09:34 Слухи Рикардо Родригес отказался от перехода в «Арсенал» и «Челси» 15
08:51 Халилович хочет покинуть «Гамбург» 4
08:33 Слухи «Спортинг» отказался продавать Карвалью за 30 млн евро 4
07:16 Слухи Фото «Ювентус» готов потратить 80 млн евро на трансфер и зарплату Доннаруммы 41
все материалы по этой теме
Турниры