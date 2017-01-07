Алексис Санчес может быть продан за 70 млн евро
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, ПСЖ, Санчес Алексис
Сегодня, 14:54 | Источник: Lefigaro.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Арсенал» готов провести переговоры по продаже нападающего Алексиса Санчеса. Чилиец оценен в 70 млн евро. Такую сумму за Санчеса готов заплатить ПСЖ, который интересуется услугами форварда. «Арсенал» рассчитывал продлить контракт с игроком.
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