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Стажила покинул «Кубань»

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Контракты, Кубань, Стажила Дмитрий
Сегодня, 15:27 | Источник: Moldova.Sports | Редакция: Сергей Иванов

Вратарь «Кубани» Дмитрий Стажила покинул команду. Контракт молдавского голкипера, который ранее выступал за «Шериф», истек 31-го декабря 2016 года. Всего за «Кубань» Стажила провел пять матчей.

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