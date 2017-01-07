Стажила покинул «Кубань»
Сегодня, 15:27 | Источник: Moldova.Sports | Редакция: Сергей Иванов
Вратарь «Кубани» Дмитрий Стажила покинул команду. Контракт молдавского голкипера, который ранее выступал за «Шериф», истек 31-го декабря 2016 года. Всего за «Кубань» Стажила провел пять матчей.
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