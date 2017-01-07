«Краснодар» не собирается расставаться со Смоловым, но изучит предложения

Спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин опроверг слухи о том, что нападающий Федор Смолов перейдет в дортмундскую «Боруссию».

«Смолов - наш игрок, мы не собираемся с ним расставаться. Но если поступит предложение, мы будем готовы вместе с футболистом его рассмотреть».