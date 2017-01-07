Боккетти ведёт переговоры о новом контракте со «Спартаком»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Спартак М, Боккетти Сальваторе, Д'Амико Андреа
Сегодня, 15:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико подчеркнул, что итальянец не собирается уходить из клуба и ведет переговоры о продлении контракта.
«Переговоры продолжаются, я разговариваю с Александром Жирковым, членом совета директоров клуба, однако новостей пока нет. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится».
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