Боккетти ведёт переговоры о новом контракте со «Спартаком»

Агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико подчеркнул, что итальянец не собирается уходить из клуба и ведет переговоры о продлении контракта.

«Переговоры продолжаются, я разговариваю с Александром Жирковым, членом совета директоров клуба, однако новостей пока нет. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится».