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Боккетти ведёт переговоры о новом контракте со «Спартаком»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Спартак М, Боккетти Сальваторе, Д'Амико Андреа
Сегодня, 15:36 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов

Агент защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико подчеркнул, что итальянец не собирается уходить из клуба и ведет переговоры о продлении контракта.

«Переговоры продолжаются, я разговариваю с Александром Жирковым, членом совета директоров клуба, однако новостей пока нет. Надеюсь, в ближайшее время ситуация разрешится».

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