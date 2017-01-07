«Реал» забил пять мячей в ворота «Гранады»
В матче 17-го тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Гранаду» со счетом 5:0.
Мадрид, стадион «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» - «Гранада» - 5:0 (4:0)
Голы: Иско 12, Бензема 20, Роналду 27, Иско 31, Каземиро.
«Реал»: Навас, Марсело (Фабио Коэнтрау 68), Варан, Начо, Карвахаль, Модрич, Кроос (Родригес 46), Иско (Асенсио 51), Каземиро, Криштиану Роналду, Бензема.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
«Гранада»: Очоа, Ломбан, Табану (Понсе 77), Тито, Габриэл Силва, Везу, Сампер, Перейра, Уче (Хави Маркес 60), Бога (Буэно 65), Кравец.
Главный тренер: Лукас Алькарас.
Предупреждения: Сампер 44, Уче 57, Габриэл Силва 70, Каземиро 71, Табану 72.
Судья: Виканди Гарридо (Испания).
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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фанаты барсы это признают, когда реал честно возьмет хоть что-то.
Как впрочем и в Лиге Чемпионов.....
Как то не очень серьёзно отношусь к спорам кто лучше Барса или Реал.....
Но нельзя не признать что Зидановский Реал - это что то грандиозное,настолько гротескное и масштабное что по-моему и фанам каталонцев пришло время это признать........
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так кто зомби из нас?)