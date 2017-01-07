Тульский «Арсенал» сыграет с «Лудогорцем»

Тульский «Арсенал» определился с соперниками по первому сбору в рамках подготовки ко второй части сезона. Российская команда проведет сбор с 12 января в Турции. Первая игра запланирована на 19 января, соперником будет болгарский «Лудогорец». Вторым соперником станет 23 января карагандинский «Шахтер».