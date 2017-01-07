«Эвертон» - «Лестер Сити»: стартовые составы
Матч: Эвертон-:-Лестер Сити
Начало матча: Сегодня, 18:00
Сегодня, 17:06 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 3-го раунда Кубка Англии между «Эвертоном» и «Лестер Сити».
«Эвертон»: Роблес, Бэйнс, Уиллиамс, Фунес Мори, Холгейт, Коулмен, Бэрри, Дэвис, Баркли, Валенсия, Лукаку.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Чилуэлл, Менди, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Ульоа, Грэй.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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