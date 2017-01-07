Рейтинг@Mail.ru

«Эвертон» - «Лестер Сити»: стартовые составы

Матч: ЭвертонЭвертон-:-Лестер СитиЛестер Сити
Начало матча: Сегодня, 18:00
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:06 | Источник: твиттер ФК "Эвертон" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 3-го раунда Кубка Англии между «Эвертоном» и «Лестер Сити». 

«Эвертон»: Роблес, Бэйнс, Уиллиамс, Фунес Мори, Холгейт, Коулмен, Бэрри, Дэвис, Баркли, Валенсия, Лукаку.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Чилуэлл, Менди, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон, Ульоа, Грэй.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
17:30 «Эйбар» - «Атлетико»: стартовые составы 1
17:12 «Реал» повторил рекорд «Барселоны» 52
16:50 «Реал» забил пять мячей в ворота «Гранады» 117
14:59 Матч «Пескара» - «Фиорентина» перенесён из-за снегопада 5
14:51 «Манчестер Юнайтед» - «Рединг»: стартовые составы 1
14:35 «Реал» - «Гранада»: стартовые составы 10
03:01 Фото Диаби второй раз в карьере получил «Гипсовый мяч» 7
00:44 Видео «Ман Сити» сокрушил «Вест Хэм» 65
Вчера
22:04 «Вест Хэм» - «Манчестер Сити»: стартовые составы 4
VarujBabayan
Кубок африканских наций-2017. Мали
Блогер «Соккер.ру» Варуж Бабаян в преддверии старта Кубка африканских наций-2017 обращает внимание на сборную Мали. Как высоко взлетят «орлы» на турнире?
Комментариев: 4
все материалы по этой теме
Турниры