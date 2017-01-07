«Реал» повторил рекорд «Барселоны»

Разгромив «Гранаду» в матче 17-го тура Ла Лиги, «Реал» повторил рекордную серию без поражений для испанских команд во всех турнирах (39 матчей), установленную «Барселоной» в период с октября 2015 по март 2016 года.

Добавим, что абсолютный рекорд европейского футбола принадлежит Антонио Конте и его «Ювентусу», который в сезоне-2011/12 не проигрывал 43 встречи кряду.