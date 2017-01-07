«Реал» повторил рекорд «Барселоны»
Сегодня, 17:12 | Источник: Твиттер Gracenote Live | Редакция: Антон Белюсь
Разгромив «Гранаду» в матче 17-го тура Ла Лиги, «Реал» повторил рекордную серию без поражений для испанских команд во всех турнирах (39 матчей), установленную «Барселоной» в период с октября 2015 по март 2016 года.
Добавим, что абсолютный рекорд европейского футбола принадлежит Антонио Конте и его «Ювентусу», который в сезоне-2011/12 не проигрывал 43 встречи кряду.
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VarujBabayan
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Догонять и повторять.
Вот только требла им никогда не повторить. Даже одного))
Догонять и повторять.
Вот только требла им никогда не повторить. Даже одного))
P S И еще это зидун не сливается, я же гоl назад про него гадости писал, как не красиво надо будет ник сменить
Так что поздравляю Реал, чё уж там.
Только в этом году догнали по трофеям. Теперь скопировали серию без поражений.
Плагиатчики.
Неймар дайвер
Месси жонглер. Ложками во рту жонглирует
Суарес человек-собака
Пике клоун
С чего?
Я написал и смеюсь с вас спокойно))
А вот бомбалейлоооо как раз у кого то другого))
АХАХАХАХ)))
Пуканы им подрывает
Гаджимурат весь горит
У него там динамит
Гасите этих клопов
Что головы подняли
Якобы ненароком
Жалобы нажали
Барсоглоры любят
Жаловаться на нас
Обиженных не судят
Ведь они пи.....сы