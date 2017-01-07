МЮ разгромил «Рединг» в матче Кубка Англии
В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» отправил 4 безответных мяча в ворота «Рединга».
Манчестер, стадион «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» – «Рединг» – 4:0 (2:0)
Голы: Руни 7, Марсьяль 15, Рэшфорд 75, Рэшфорд 79.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо (Джонс 19), Смоллинг, Кэррик (Фосу-Менса 78), Янг, Феллаини, Мата (Швайнштайгер 78), Блинд, Руни, Марсьяль, Рэшфорд.
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
«Рединг»: Аль-Хабси, Гантер, Мур, Блэкетт (Джордан 46), Беренс, ван ден Берг, Уильямс, Эванс (Свифт 57), Келли, Керморган (Самуэль 77), МакКлири.
Главный тренер: Яп Стам.
Предупреждения: Янг 54.
Судья: Андре Марринер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Восемь победных игр мы не видели со времен сэра Алекса, и гениальный Моур вернул чувства уверенности в силах своей любимой команды на "Олд Траффорд". Руни сравнялся по голам с Великим сэром Бобби Чарльтоном! Следующий мяч сделает его лучшим бомбардиром команды за всю ее историю.
Вирус Ван Хала потихонечку искореняется, безголевая импотенция прошла, команда показывает привлекательный футбол. Особенно важно то, что травмированных в команде нет! Вот только в этой игре Рохо потянул мышцу, но это не особо серьезно. Для сравнения при голландском философе, в лазарете как минимум лежало 4-5 человек. Это говорит о том, что Ван Хал настоящий физрук, даже похлеще лысого каталанца.
С победой друзья!
Восемь победных игр мы не видели со времен сэра Алекса, и гениальный Моур вернул чувства уверенности в силах своей любимой команды на "Олд Траффорд". Руни сравнялся по голам с Великим сэром Бобби Чарльтоном! Следующий мяч сделает его лучшим бомбардиром команды за всю ее историю.
Вирус Ван Хала потихонечку искореняется, безголевая импотенция прошла, команда показывает привлекательный футбол. Особенно важно то, что травмированных в команде нет! Вот только в этой игре Рохо потянул мышцу, но это не особо серьезно. Для сравнения при голландском философе, в лазарете как минимум лежало 4-5 человек. Это говорит о том, что Ван Хал настоящий физрук, даже похлеще лысого каталанца.
С победой друзья!
Для тех, кто внимательно смотрел матч:
"Из всех игроков которые играли под руководством Сера Алекса - 31 игрок стал тренером!!!"
Хейтеры, ваш выход, можете кукарекать))))
Восемь победных игр мы не видели со времен сэра Алекса, и гениальный Моур вернул чувства уверенности в силах своей любимой команды на "Олд Траффорд". Руни сравнялся по голам с Великим сэром Бобби Чарльтоном! Следующий мяч сделает его лучшим бомбардиром команды за всю ее историю.
Вирус Ван Хала потихонечку искореняется, безголевая импотенция прошла, команда показывает привлекательный футбол. Особенно важно то, что травмированных в команде нет! Вот только в этой игре Рохо потянул мышцу, но это не особо серьезно. Для сравнения при голландском философе, в лазарете как минимум лежало 4-5 человек. Это говорит о том, что Ван Хал настоящий физрук, даже похлеще лысого каталанца.
С победой друзья!