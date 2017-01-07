МЮ разгромил «Рединг» в матче Кубка Англии

В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» отправил 4 безответных мяча в ворота «Рединга».

Манчестер, стадион «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» – «Рединг» – 4:0 (2:0)

Голы: Руни 7, Марсьяль 15, Рэшфорд 75, Рэшфорд 79.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Рохо (Джонс 19), Смоллинг, Кэррик (Фосу-Менса 78), Янг, Феллаини, Мата (Швайнштайгер 78), Блинд, Руни, Марсьяль, Рэшфорд.

Главный тренер: Жозе Моуриньо.

«Рединг»: Аль-Хабси, Гантер, Мур, Блэкетт (Джордан 46), Беренс, ван ден Берг, Уильямс, Эванс (Свифт 57), Келли, Керморган (Самуэль 77), МакКлири.

Главный тренер: Яп Стам.

Предупреждения: Янг 54.

Судья: Андре Марринер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.