«Эйбар» - «Атлетико»: стартовые составы
Сегодня, 17:30 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура Ла Лиги между «Эйбаром» и «Атлетико».
«Эйбар»: Родригес, Капа, дос Сантос, Лежен, Луна, Дани Гарсия, Рико, Леон, Гонсалес, Инуи, Энрих.
«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Годин, Савич, Луис, Хименес, Габи, Коке, Сауль, Гризманн, Торрес.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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