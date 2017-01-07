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«Эйбар» - «Атлетико»: стартовые составы

Матч: ЭйбарЭйбар-:-АтлетикоАтлетико
Начало матча: Сегодня, 18:15
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 17:30 | Источник: Твиттер ФК "Атлетико" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура Ла Лиги между «Эйбаром» и «Атлетико»

«Эйбар»: Родригес, Капа, дос Сантос, Лежен, Луна, Дани Гарсия, Рико, Леон, Гонсалес, Инуи, Энрих.

«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Годин, Савич, Луис, Хименес, Габи, Коке, Сауль, Гризманн, Торрес.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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