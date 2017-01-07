Алькантара угодил в лазарет «Баварии» с мышечной травмой бедра

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что полузащитник мюнхенцев Тиаго Алькантара повредил мышцу бедра и до окончания зимних сборов не сможет тренироваться с командой.

Пока не сообщается, сумеет ли хавбек восстановиться к матчу 17-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга», который состоится 20 января.