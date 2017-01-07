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Алькантара угодил в лазарет «Баварии» с мышечной травмой бедра

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2016/2017, Заграница: травмы игроков, Бавария, Алькантара Тиаго
Сегодня, 17:40 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Пресс-служба «Баварии» сообщает, что полузащитник мюнхенцев Тиаго Алькантара повредил мышцу бедра и до окончания зимних сборов не сможет тренироваться с командой.

Пока не сообщается, сумеет ли хавбек восстановиться к матчу 17-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга», который состоится 20 января.

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