Алькантара угодил в лазарет «Баварии» с мышечной травмой бедра
Сегодня, 17:40 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Баварии» сообщает, что полузащитник мюнхенцев Тиаго Алькантара повредил мышцу бедра и до окончания зимних сборов не сможет тренироваться с командой.
Пока не сообщается, сумеет ли хавбек восстановиться к матчу 17-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга», который состоится 20 января.
Другие материалы по теме:
Вчера
05 января 2017
04 января 2017
03 января 2017
Или войдите через