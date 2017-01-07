Спаллетти: «Фегули придёт на смену Итурбе»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти дал понять, что вингер «Вест Хэма» Софиан Фегули - главная трансферная цель «волков» в январе:

«Мы внимательно следим за ситуацией на трансферном рынке, и названные в СМИ имена игроков верны.

Мы склоняемся к варианту с Фегули, это правда. Вы и так об этом пишете, поэтому здесь нет смысла что-то обсуждать. К другим опциям мы охладели.

Фегули придет на смену Итурбе, которым усилился „Торино“».