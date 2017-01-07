Спаллетти: «Фегули придёт на смену Итурбе»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: мнение, Рома, Вест Хэм, Спаллетти Лучано , Фегули Софиан
Сегодня, 17:53 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти дал понять, что вингер «Вест Хэма» Софиан Фегули - главная трансферная цель «волков» в январе:
«Мы внимательно следим за ситуацией на трансферном рынке, и названные в СМИ имена игроков верны.
Мы склоняемся к варианту с Фегули, это правда. Вы и так об этом пишете, поэтому здесь нет смысла что-то обсуждать. К другим опциям мы охладели.
Фегули придет на смену Итурбе, которым усилился „Торино“».
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