Руни: «Для меня честь - быть в одном ряду с Бобби Чарльтоном»
Сегодня, 18:10 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, забивший свой 249-й мяч в футболке «красных дьяволов» и сравнявшийся с легендарным Бобби Чарльтоном, с которым он теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, поделился эмоциями от данного события:
«Я горжусь этим моментом. Сделать это в таком большом клубе, как „Манчестер Юнайтед“, для меня это огромная честь. Я такого себе и представить не мог. Вы так далеко не заглядываете, но я нахожусь в этом клубе долгое время, он стал частью моей жизни. Для меня честь - быть в одном ряду с Сэром Бобби.
Рекорды хочется ставить на глазах у своих болельщиков, а нам предстоит провести два домашних поединка. Надеюсь, смогу забить в одном из них».
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