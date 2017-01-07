Руни: «Для меня честь - быть в одном ряду с Бобби Чарльтоном»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, забивший свой 249-й мяч в футболке «красных дьяволов» и сравнявшийся с легендарным Бобби Чарльтоном, с которым он теперь делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, поделился эмоциями от данного события:

«Я горжусь этим моментом. Сделать это в таком большом клубе, как „Манчестер Юнайтед“, для меня это огромная честь. Я такого себе и представить не мог. Вы так далеко не заглядываете, но я нахожусь в этом клубе долгое время, он стал частью моей жизни. Для меня честь - быть в одном ряду с Сэром Бобби.

Рекорды хочется ставить на глазах у своих болельщиков, а нам предстоит провести два домашних поединка. Надеюсь, смогу забить в одном из них».