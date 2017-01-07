Моуриньо: «Игроки МЮ профессионально отнеслись к своим обязанностям с первой минуты матча»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал крупную победу своих подопечных над «Редингом» (4:0) в матче 3-го раунда Кубка Англии:

«Я доволен, ведь игроки профессионально отнеслись к своим обязанностям с первой минуты матча. Мы знали, что „Рединг“ способен доставить нам неприятности, если позволить им нащупать свою игру.

Здорово также и то, что я смог посмотреть в деле на игроков, которые не так часто выходят в старте - они находятся в хорошей физической форме, и я могу рассчитывать на них в оставшихся матчах сезона».