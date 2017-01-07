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Моуриньо: «Игроки МЮ профессионально отнеслись к своим обязанностям с первой минуты матча»

Матч: Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед4 : 0РедингРединг
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Моуриньо Жозе
Сегодня, 18:18 | Источник: BBC.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо прокомментировал крупную победу своих подопечных над «Редингом» (4:0) в матче 3-го раунда Кубка Англии:

«Я доволен, ведь игроки профессионально отнеслись к своим обязанностям с первой минуты матча. Мы знали, что „Рединг“ способен доставить нам неприятности, если позволить им нащупать свою игру.

Здорово также и то, что я смог посмотреть в деле на игроков, которые не так часто выходят в старте - они находятся в хорошей физической форме, и я могу рассчитывать на них в оставшихся матчах сезона».

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