Витсель: «Я намерен продолжать выступления за сборную Бельгии»

Полузащитник «Тяньцзинь Сунцзян» Аксель Витсель заявил, что не намерен терять свое место в составе сборной Бельгии из-за перехода в китайский клуб:

«Я намерен продолжать выступления за сборную Бельгии.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тренер при выборе игроков для заявки смотрел на мои выступления, а не на то, за какой клуб я играю. Буду держать себя в форме».