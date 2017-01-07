Витсель: «Я намерен продолжать выступления за сборную Бельгии»
Сегодня, 18:45 | Источник: lalibre.be | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Тяньцзинь Сунцзян» Аксель Витсель заявил, что не намерен терять свое место в составе сборной Бельгии из-за перехода в китайский клуб:
«Я намерен продолжать выступления за сборную Бельгии.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тренер при выборе игроков для заявки смотрел на мои выступления, а не на то, за какой клуб я играю. Буду держать себя в форме».
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Хорошо сказал Аксель национальный престиж выше личных амбиций
Чего не хватает кандидатам в сборную России
,,Оставь надежду всяк сюда входящий,, :-)) Дешевка...
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тренер при выборе игроков для заявки смотрел на мои выступления.
Он, что серьёзно решил, что тренер сб. Бельгии будет смотреть чинайский чемпионат???
Променял китай на европу,вот и сиди там!!!
А ошибка была твоя,переход в бомжатник!
Играл бы щас в топ клубе европе 100%
Но загубил ты карьеру!!