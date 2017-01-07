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Витсель: «Я намерен продолжать выступления за сборную Бельгии»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Тяньцзинь Сунцзян, Бельгия, Витсель Аксель
Сегодня, 18:45 | Источник: lalibre.be | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Тяньцзинь Сунцзян» Аксель Витсель заявил, что не намерен терять свое место в составе сборной Бельгии из-за перехода в китайский клуб:

«Я намерен продолжать выступления за сборную Бельгии.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы тренер при выборе игроков для заявки смотрел на мои выступления, а не на то, за какой клуб я играю. Буду держать себя в форме».

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