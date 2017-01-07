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Девич: «В будущем обязательно пойду на тренерские курсы»

Соккер.Ру // Заграница: мнение, Девич Марко
Сегодня, 19:21 | Источник: Football.ua | Редакция: Антон Белюсь

Экс-нападающий «Рубина» Марко Девич поведал о своих планах на ближайшее будущее:

«Пока заканчивать я точно не собираюсь. Считаю, еще минимум года полтора точно смогу поиграть на хорошем уровне. Травмы, слава Богу, обходят стороной, силы и здоровье есть.

Каких-то особых критериев в выборе клуба у меня нет. Понимаю, что это, возможно, будет мой последний клуб в карьере. Буду выбирать оптимальный вариант для себя и для своей семьи. Буду смотреть, чтобы клуб в первую очередь был заинтересован во мне. Это – самое главное.

Не планирую ли пойти учиться на тренера? Хороший вопрос. Как раз думаю над этим. Понимаю, что всю жизнь провел в футболе и после окончания игровой карьеры хотел бы остаться в футболе. Когда я буду понимать, что мне остался играть последний год – обязательно тоже пойду на тренерские курсы. Но еще планирую немного поиграть».

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