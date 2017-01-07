Стали известны стартовые составы на матч 3-го раунда Кубка Англии между «Престоном» и «Арсеналом».

«Престон»: Максвелл, Вермийл, Кларк, Хантингтон, Каннингем, Галлахер, Пирсон, Джонсон, МакГиди, Робинсон, Хагилл.

«Арсенал»: Оспина, Мэйтленд-Найлс, Мустафи, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Айвоби, Перес, Жиру.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.