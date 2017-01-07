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«Престон» - «Арсенал»: стартовые составы

Матч: ПрестонПрестон1 : 0АрсеналАрсенал
Идет первый тайм
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:38 | Источник: Твиттер ФК "Арсенал" | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 3-го раунда Кубка Англии между «Престоном» и «Арсеналом». 

«Престон»: Максвелл, Вермийл, Кларк, Хантингтон, Каннингем, Галлахер, Пирсон, Джонсон, МакГиди, Робинсон, Хагилл.

«Арсенал»: Оспина, Мэйтленд-Найлс, Мустафи, Паулиста, Монреаль, Джака, Рэмзи, Окслейд-Чемберлен, Айвоби, Перес, Жиру.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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