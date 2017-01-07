Рейтинг@Mail.ru

Дубль Мусы принёс «Лестеру» победу над «Эвертоном»

Матч: ЭвертонЭвертон1 : 2Лестер СитиЛестер Сити
Соккер.Ру // Англия. Кубок 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 19:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Лестер» обыграл «Эвертон».

Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»

«Эвертон» – «Лестер Сити» – 1:2 (0:0)
Голы: Лукаку 63 - Муса 66, Муса 71.

«Эвертон»: Роблес, Бэйнс, Уиллиамс, Фунес Мори, Холгейт (Деулофеу 46), Коулмен, Бэрри, Дэвис, Баркли (Коне 75), Валенсия (Миральяс 62), Лукаку.
Главный тренер: Рональд Куман.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Чилуэлл, Менди, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон (Капустка 84), Ульоа (Муса 35), Грэй (Фукс 77).
Главный тренер: Клаудио Раньери.

Предупреждения: Фунес Мори 81, Капустка 90.

Судья: Мартин Аткинсон.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:00
ответ пользователю NGY (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
NGY
Сегодня 20:58
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:51
ответ пользователю mango (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:50
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:50
ответ пользователю ОлегаТэ (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:49
ответ пользователю Далеко Смотрящий (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:47
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:41
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:41
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:36, редактировал Сегодня 20:37
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:32
ответ пользователю Vlad Emelin (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:30
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 20:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:28
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 20:27
ответ пользователю Vladimir808 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:25
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:22
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:20
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:19
, чтобы видеть комментарии
  3
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:16 Гризманн прервал свою безголевую серию в Ла Лиге, которая составляла 822 минуты 2
19:38 «Престон» - «Арсенал»: стартовые составы 7
17:30 «Эйбар» - «Атлетико»: стартовые составы 1
17:20 Видео МЮ разгромил «Рединг» в матче Кубка Англии 42
17:12 «Реал» повторил рекорд «Барселоны» 133
17:06 «Эвертон» - «Лестер Сити»: стартовые составы 0
16:50 «Реал» забил пять мячей в ворота «Гранады» 156
14:59 Матч «Пескара» - «Фиорентина» перенесён из-за снегопада 6
14:51 «Манчестер Юнайтед» - «Рединг»: стартовые составы 1
14:35 «Реал» - «Гранада»: стартовые составы 10
все материалы по этой теме
Турниры