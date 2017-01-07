Дубль Мусы принёс «Лестеру» победу над «Эвертоном»
Матч: Эвертон1 : 2Лестер Сити
Сегодня, 19:54 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь
В поединке 3-го раунда Кубка Англии «Лестер» обыграл «Эвертон».
Ливерпуль, стадион «Гудисон Парк»
«Эвертон» – «Лестер Сити» – 1:2 (0:0)
Голы: Лукаку 63 - Муса 66, Муса 71.
«Эвертон»: Роблес, Бэйнс, Уиллиамс, Фунес Мори, Холгейт (Деулофеу 46), Коулмен, Бэрри, Дэвис, Баркли (Коне 75), Валенсия (Миральяс 62), Лукаку.
Главный тренер: Рональд Куман.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Чилуэлл, Менди, Ндиди, Дринкуотер, Олбрайтон (Капустка 84), Ульоа (Муса 35), Грэй (Фукс 77).
Главный тренер: Клаудио Раньери.
Предупреждения: Фунес Мори 81, Капустка 90.
Судья: Мартин Аткинсон.
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Или прапор неудачник???
Старые подковы ,,гинерки" скоро сдавать в лом будешь!!!) Хе хе
Гуляй лесом, Вася, мне твое околофутболье не интересно)))
2.Это плохо,не отдадут в аренду.
Это их уровень.
Вот если бы он забил "хунь в суп хунь" в чинайском чемпионате - это да-а-а. А Английская лига это что? Тфу.
Вот продали бы вы его за 20 лямов. Вот это гордость. А так - ну забил он какому то Эвертону, разве это показатель профессионализма? Вот в Чинае - одни профи играют, и деньги приличные получают.
Вот чем надо гордиться.)))