«Атлетико» на выезде одолел «Эйбар»

В поединке 17-го тура Ла Лиги «Атлетико» отправил два безответных мяча в ворота «Эйбара».

Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»

«Эйбар» – «Атлетико» – 0:2 (0:0)

Голы: Ньигес 51, Гризманн 73.

«Эйбар»: Родригес, Капа, дос Сантос, Лежен, Луна, Дани Гарсия, Рико, Леон (Пенья 76), Гонсалес (Нано 82), Инуи (Бебе 68), Энрих.

Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

«Атлетико»: Мойя, Врсалько (Хуанфран 46), Годин, Савич, Луис, Хименес, Габи, Коке, Ньигес, Гризманн, Торрес (Гамейро 71).

Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Гонсалес 20, Врсалько 29, Коке 81, Бебе 90.

Судья: Хесус Мансано Хиль.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.