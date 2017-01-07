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«Атлетико» на выезде одолел «Эйбар»

Матч: ЭйбарЭйбар0 : 2АтлетикоАтлетико
Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 20:06 | Источник: Soccer.Ru | Редакция: Антон Белюсь

В поединке 17-го тура Ла Лиги «Атлетико» отправил два безответных мяча в ворота «Эйбара».

Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»

«Эйбар» – «Атлетико» – 0:2 (0:0)
Голы: Ньигес 51Гризманн 73.

«Эйбар»: Родригес, Капа, дос Сантос, Лежен, Луна, Дани Гарсия, Рико, Леон (Пенья 76), Гонсалес (Нано 82), Инуи (Бебе 68), Энрих.
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.

«Атлетико»: Мойя, Врсалько (Хуанфран 46), Годин, Савич, Луис, Хименес, Габи, Коке, Ньигес, Гризманн, Торрес (Гамейро 71).
Главный тренер: Диего Симеоне.

Предупреждения: Гонсалес 20, Врсалько 29, Коке 81, Бебе 90.

Судья: Хесус Мансано Хиль.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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