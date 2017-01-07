«Атлетико» на выезде одолел «Эйбар»
В поединке 17-го тура Ла Лиги «Атлетико» отправил два безответных мяча в ворота «Эйбара».
Эйбар, стадион «Мунисипал де Ипуруа»
«Эйбар» – «Атлетико» – 0:2 (0:0)
Голы: Ньигес 51, Гризманн 73.
«Эйбар»: Родригес, Капа, дос Сантос, Лежен, Луна, Дани Гарсия, Рико, Леон (Пенья 76), Гонсалес (Нано 82), Инуи (Бебе 68), Энрих.
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар.
«Атлетико»: Мойя, Врсалько (Хуанфран 46), Годин, Савич, Луис, Хименес, Габи, Коке, Ньигес, Гризманн, Торрес (Гамейро 71).
Главный тренер: Диего Симеоне.
Предупреждения: Гонсалес 20, Врсалько 29, Коке 81, Бебе 90.
Судья: Хесус Мансано Хиль.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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походу спад, случившийся в ноябре-декабре, остался позади.
хотя пока конечно не так все отлично, как первые месяцы сезона. но из кризиса вышли.