Луис Энрике: «„Вильярреал“ опасен»
Матч: Вильярреал-:-Барселона
Начало матча: Завтра, 22:45
Сегодня, 20:27 | Источник: As.com | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала»:
«Мы готовились к матчу, держа в уме уровень, на котором играет „Вильярреал“. Это команда, которая пропустила наименьшее количество голов в лиге, их тренер проделал фантастическую работу.
„Вильярреал“ демонстрирует классный футбол: они здорово комбинируют, забивают... Более того, это смелая команда. Они опасны. Отправляемся на матч с надеждой набрать в нем 3 очка, но для этого нам придется сыграть очень хорошо».
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"Отправляемся на матч с надеждой набрать в нем 3 очка" - и это слова главного тренера Барсы???
Главный тренер Барсы должен говорить : "Соперник хорош, но я верю в свою команду, мы можем обыграть любого соперника. А игра против команды которая пропустила наименьшее количество голов в лиге это дополнительная мотивация - посмотрим сколько мы сможем забить."
Вон он там как шлифует, оправдывая чужие награды.
Энрике же сказал по делу и относительно матча
А ведь совсем недавно соперников ни во что не ставил - это я про его "контрольные выстрелы"
Да уж, быстро Реал крылья обломил ему и его театральной труппе...!
его ж уволят к чертям е..