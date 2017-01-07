Луис Энрике: «„Вильярреал“ опасен»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился ожиданиями от матча 17-го тура Ла Лиги против «Вильярреала»:

«Мы готовились к матчу, держа в уме уровень, на котором играет „Вильярреал“. Это команда, которая пропустила наименьшее количество голов в лиге, их тренер проделал фантастическую работу.

„Вильярреал“ демонстрирует классный футбол: они здорово комбинируют, забивают... Более того, это смелая команда. Они опасны. Отправляемся на матч с надеждой набрать в нем 3 очка, но для этого нам придется сыграть очень хорошо».