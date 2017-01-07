«Челси» готов отдать Батшуайи в аренду в «Суонси» взамен на Льоренте
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Суонси Сити, Льоренте Фернандо, Батшуайи Миши
Сегодня, 20:44 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Антон Белюсь
«Челси» продолжает проявлять интерес к нападающему «Суонси Сити» Фернандо Льоренте.
Сообщается, что испанца в рядах «синих» лично хочет видеть главный тренер лондонского клуба Антонио Конте, который ранее работал с ним в «Ювентусе».
По слухам, «Челси» готов отпустить нападающего Миши Батшуайи в «Суонси» на правах аренды ради возможности подписать Льоренте.
Другие материалы по теме:
20:55 Слухи «Барселона» заинтересована в услугах Бернардески 1
14:54 Слухи Фото Алексис Санчес может быть продан за 70 млн евро 23
12:59 Слухи «Торино» и «Рома» нацелились на Лукаса Кастро 2
11:32 Слухи «Ювентус» ищет замену Эвра 9
10:53 Слухи Мунтари может вернуться в Италию 1
09:39 Слухи Габбьядини может перейти в «Саутгемптон» 0
Или войдите через