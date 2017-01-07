«Челси» готов отдать Батшуайи в аренду в «Суонси» взамен на Льоренте

«Челси» продолжает проявлять интерес к нападающему «Суонси Сити» Фернандо Льоренте.

Сообщается, что испанца в рядах «синих» лично хочет видеть главный тренер лондонского клуба Антонио Конте, который ранее работал с ним в «Ювентусе».

По слухам, «Челси» готов отпустить нападающего Миши Батшуайи в «Суонси» на правах аренды ради возможности подписать Льоренте.