«Барселона» заинтересована в услугах Бернардески
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Фиорентина, Барселона, Челси, Милан, Бернардески Федерико
Сегодня, 20:55 | Источник: bleacherreport.com | Редакция: Антон Белюсь
Вингер «Фиорентины» Федерико Бернардески попал в сферу трансферных интересов «Барселоны».
Сообщается, что флорентийский клуб оценивает игрока в 43 млн фунтов, однако не исключено, что «Фиорентина» не станет продавать 22-летнего итальянца, если клуб расстанется с нападающим Николой Калиничем, которого СМИ сватают в Китай.
По слухам, на Бернардески также претендуют «Челси» и «Милан».
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