«Барселона» заинтересована в услугах Бернардески

Вингер «Фиорентины» Федерико Бернардески попал в сферу трансферных интересов «Барселоны».

Сообщается, что флорентийский клуб оценивает игрока в 43 млн фунтов, однако не исключено, что «Фиорентина» не станет продавать 22-летнего итальянца, если клуб расстанется с нападающим Николой Калиничем, которого СМИ сватают в Китай.

По слухам, на Бернардески также претендуют «Челси» и «Милан».