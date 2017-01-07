Энрике: «В выступлениях Неймара куда больше положительного, чем отрицательного»
Сегодня, 21:14 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поддержал нападающего «сине-гранатовых» Неймара, который в нынешнем сезоне испытывает трудности со взятием ворот соперников:
«Неймар находится в хорошей форме. Он уже демонстрировал в своей карьере, что повзрослел и может преодолевать тяжелые ситуации.
Я уверен в том, что он забьет еще много мячей. В клубе мы смотрим лишь на положительные моменты, и в выступлениях Неймара куда больше положительного, чем отрицательного. Он проводит хороший сезон».
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но не только ж по количеству голов игра оценивается.
Ней очень активен в атаках.
много голевых моментов для партнеров создает, раздает голевые пасы. третий в Примере по количеству голевых передач. в ЛЧ на групповом этапе был первым по голевым передачам.
хорош в дриблинге. финты зрелищные. хотя не всегда эффективные. когда как. ну так невозможно всегда идеальную игру показывать.
но не только ж по количеству голов игра оценивается.
Ней очень активен в атаках.
много голевых моментов для партнеров создает, раздает голевые пасы. третий в Примере по количеству голевых передач. в ЛЧ на групповом этапе был первым по голевым передачам.
хорош в дриблинге. финты зрелищные. хотя не всегда эффективные. когда как. ну так невозможно всегда идеальную игру показывать.
Это скорей к тренеру вопросы.
третий в Ла Лиге по голевым пасам. в ЛЧ - первый по голевым.
атаки разгоняет. голевые моменты создает.
и это называется "уже не торт"?
а касаемо реализации. ничего наладится.
он полезен для команды. не только по голам игра оценивается.
но не только ж по количеству голов игра оценивается.
Ней очень активен в атаках.
много голевых моментов для партнеров создает, раздает голевые пасы. третий в Примере по количеству голевых передач. в ЛЧ на групповом этапе был первым по голевым передачам.
хорош в дриблинге. финты зрелищные. хотя не всегда эффективные. когда как. ну так невозможно всегда идеальную игру показывать.
Неймар же будущее Бразилии и всего футбола