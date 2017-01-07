Рейтинг@Mail.ru

Энрике: «В выступлениях Неймара куда больше положительного, чем отрицательного»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2016/2017, Заграница: мнение, Барселона, Неймар, Энрике Луис
Сегодня, 21:14 | Источник: espn.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поддержал нападающего «сине-гранатовых» Неймара, который в нынешнем сезоне испытывает трудности со взятием ворот соперников:

«Неймар находится в хорошей форме. Он уже демонстрировал в своей карьере, что повзрослел и может преодолевать тяжелые ситуации.

Я уверен в том, что он забьет еще много мячей. В клубе мы смотрим лишь на положительные моменты, и в выступлениях Неймара куда больше положительного, чем отрицательного. Он проводит хороший сезон».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 22:28
, чтобы видеть комментарии
  1
311
Сегодня 22:11
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:10
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 22:07
ответ пользователю belladonna (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:06
ответ пользователю Фернандо Алонсо (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 22:02
, чтобы видеть комментарии
  7
Сегодня 21:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:41
ответ пользователю Baisangur95reg (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:36
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:33
ответ пользователю Фернандо Алонсо (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:26
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:25
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 21:23
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:18
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 21:15
, чтобы видеть комментарии
  4
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
21:23 Раньери: «Муса был великолепен» 5
21:06 Фото Роббен: «Китай? Не исключаю ничего» 39
20:27 Луис Энрике: «„Вильярреал“ опасен» 60
19:31 Аллегри: «Буффон не сыграет с „Болоньей“» 1
19:21 Девич: «В будущем обязательно пойду на тренерские курсы» 0
19:12 Зидан: «Каков предел этого „Реала“? Не знаю» 11
18:58 Зидан: «Роналду заслужил даже больше, чем 4 „Золотых мяча“» 295
18:45 Витсель: «Я намерен продолжать выступления за сборную Бельгии» 28
18:31 Михайлович: «Итурбе - это риск, но я надеюсь, что риск оправданный» 2
18:18 Моуриньо: «Игроки МЮ профессионально отнеслись к своим обязанностям с первой минуты матча» 4
все материалы по этой теме
Турниры