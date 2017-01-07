Энрике: «В выступлениях Неймара куда больше положительного, чем отрицательного»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поддержал нападающего «сине-гранатовых» Неймара, который в нынешнем сезоне испытывает трудности со взятием ворот соперников:

«Неймар находится в хорошей форме. Он уже демонстрировал в своей карьере, что повзрослел и может преодолевать тяжелые ситуации.

Я уверен в том, что он забьет еще много мячей. В клубе мы смотрим лишь на положительные моменты, и в выступлениях Неймара куда больше положительного, чем отрицательного. Он проводит хороший сезон».