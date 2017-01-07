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«Наполи» - «Сампдория»: стартовые составы

Матч: НаполиНаполи-:-СампдорияСампдория
Начало матча: Сегодня, 22:45
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2016/2017, Заграница: события
Сегодня, 22:08 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Серии А между «Наполи» и «Сампдорией». 

«Наполи»: Рейна, Хисай, Кирикеш, Тонелли, Стринич, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Сампдория»: Пуджони, Реджини, Шкриньяр, Сильвестре, Перейра, Прат, Торрейра, Баррето, Альварес, Шик, Квальярела.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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