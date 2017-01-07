Стали известны стартовые составы на матч 19-го тура Серии А между «Наполи» и «Сампдорией».

«Наполи»: Рейна, Хисай, Кирикеш, Тонелли, Стринич, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Сампдория»: Пуджони, Реджини, Шкриньяр, Сильвестре, Перейра, Прат, Торрейра, Баррето, Альварес, Шик, Квальярела.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.